Подмосковье 20 июня 2023, 14:16 Подмосковные инспекторы помогли вернуть жителям почти 3 миллиона рублей за непроведенное газовое ТО ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья помогла вернуть владельцам квартир почти три миллиона рублей за неоказанные услуги по техническому обслуживанию газового оборудования. Около двух тысяч человек получили перерасчеты. Об этом сообщила руководитель ГЖИ Ольга Федина.

Подольская прокуратура инициировала проверку в отношении специализированной организации ООО «Противопожарный сервис „КИТ“». Оказалось, что по 1937 лицевым счетам техобслуживание внутриквартирного газового оборудования не проводилось не проводилось с мая 2020 по май 2021 года.

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В отношении компании возбудили уголовное дело, а в апреле этого года по указанным лицевым счетам провели перерасчет.

«Когда речь идет о газовой безопасности, ошибки и путаница в сроках и качестве технического обслуживания газового оборудования в МКД могут быть фатальны», — отметила Федина.

Она также подчеркнула, что в федеральный закон внесли изменения, согласно которым уже со следующего года обслуживанием и ремонтом общедомовых и внутриквартирных газовых сетей будет заниматься одна организация.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что 36% всех жалоб жителей Подмосковья в сфере ЖКХ приходится на работу управляющих компаний.

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