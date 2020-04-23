Подмосковные инспекторы поймали 184 нарушителя самоизоляции за сутки

Нарушителей нашли в 23 округах. Больше всего раз правила не стали соблюдать жители Солнечногорска — 77, Красногорска — 30, Реутова — 21, Раменского — 13 и Наро-Фоминска — восемь.

К административной ответственности привлекли нарушителей и в Кашире, Воскресенске, Ступине, Домодедове, Волоколамске, Коломне, Сергиевом Посаде, Луховицах, Дмитрове, Егорьевске, Чехове, Щелкове, Истре и Ленинском округе. Об этом рассказал начальник областного Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Инспекторы проверяют у жителей официальные разрешения на передвижение по городу. Привлекают к ответственности и организации, нарушившие запрет на торговлю или оказание услуг. Так, по итогам прошедших в среду рейдов это коснулось семи юридических лиц в Серпухове, Наро-Фоминске, Пушкине, Королеве и Талдоме.

Всего в Подмосковье составили уже больше тысячи протоколов за нарушения самоизоляции. Рейды проводят во всех округах с 14 апреля.