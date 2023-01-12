Подмосковье 12 января 2023, 12:24 Подмосковные инспекторы на 80% повысили качество объектов строительства в 2022 году

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В прошлом году дополнительные визиты инспекторов Главстройнадзора на объекты строительства Московской области повысили выдачу сертификатов о соответствии (ЗОС) с первого раза на 80%. Специалисты разъясняли застройщику, на что следует обратить внимание перед итоговой проверкой.

«Динамика говорит о бесспорной эффективности профвизита: если в первом квартале выдано 54 ЗОС с первой попытки, то в четвертом — уже 171 документ. Всего за 2022 год с первого раза выдано 576 из 714 ЗОС», — заявил министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Цифровая заявка на профвизит оформляется через региональный портал госуслуг (РПГУ) с выбором удобной даты. Для тех, кто прошел профвизит и выполнил все рекомендации инспекторов, срок итоговой проверки сокращается с 10 до трех дней.

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