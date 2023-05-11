Подмосковье 11 мая 2023, 11:15 Подмосковные инспекторы ГЖИ отработали почти 5 тысяч заявок жителей с начала мая ЦУР / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья получила 7,7 тысячи обращений с начала мая. Из них 4,7 тысячи проблемы жителей уже решили.

Как рассказали глава ведомства Ольга Федина, количество заявок снизилось в 16 городских округах. Это Химки, Подольск, Котельники, Балашиха и Лыткарино. Из Восхода и Звездного Городка не поступило ни одного обращения.

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За месяц на 3% снизилось количество жалоб на уборку подъездов. Заметнее всего их число уменьшилось в Луховицах — на 75%. Еще на 60% — в Жуковском и на 44% — в Ленинском округе. Всего в этой категории было получено 634 заявки.

Также заметно упало количество запросов на обеспечение работы систем отопления, жители прислали 575 жалоб. Еще 435 поступило в категории «Устранить неисправности лифтового оборудования». При этом их число снизилось на 14% за месяц.

В ведомстве напомнили, что оставить обращения жители могут через ЕДС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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