05 февраля 2024, 17:25
Подмосковные инспекторы ГУСТ выполнили свыше 2 тысяч заявок по ремонту в подъездах в январе
За январь инспекторы ГУСТ выполнили более 2,5 тысячи заявок жителей Подмосковья на проведение текущего ремонта в подъездах. Большинство из них было связано с поломками дверей.
Как рассказали в ведомстве, за месяц коммунальщики выполнили 1268 заявок на ремонт дверей, 272 — на ремонт стен, 224 — на покраску стен и потолков, 212 — на приведение в порядок полов и лестниц, 188 — окон и 106 — входных дверей в подвал.
Реклама
Большинство обращений поступило из Красногорске, Балашихи и Химок.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Реклама
Реклама