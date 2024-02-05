Подмосковье 05 февраля 2024, 17:25 Подмосковные инспекторы ГУСТ выполнили свыше 2 тысяч заявок по ремонту в подъездах в январе ГУСТ МО

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За январь инспекторы ГУСТ выполнили более 2,5 тысячи заявок жителей Подмосковья на проведение текущего ремонта в подъездах. Большинство из них было связано с поломками дверей.

Как рассказали в ведомстве, за месяц коммунальщики выполнили 1268 заявок на ремонт дверей, 272 — на ремонт стен, 224 — на покраску стен и потолков, 212 — на приведение в порядок полов и лестниц, 188 — окон и 106 — входных дверей в подвал.

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Большинство обращений поступило из Красногорске, Балашихи и Химок.

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