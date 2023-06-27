Подмосковье 27 июня 2023, 16:40 Подмосковные инспекторы ГУСТ выписали штрафы на 164 миллиона рублей с начала года

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Инспекторы ГУСТ Московской области контролируют качество содержания территорий и следят за перевозкой отходов. В этом году управление внедрило в работу автоматизированные системы, которые фиксируют дефекты и направляют ответственным организациям штраф за нарушения.

«Штрафы не сама цель. Самая главная задача, чтобы в Подмосковье стало чище. Мы активно идем навстречу всем, кто желает скорректировать вектор работы, и провели 9 204 консультации ответственным за содержание территорий организациям», — заявила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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С начала года подмосковные инспекторы ГУСТ выписали штрафы на 164 миллиона рублей. С помощью «умных» камер в Московской области выписали 551 постановление почти на 17 миллионов рублей, а через камеры «Безопасный регион» — на 51,8 миллиона рублей.

Кроме того, за территориями Подмосковья следят и сами жители через портал «Добродел». С их помощью выявили нарушения на общую сумму 21,3 миллиона рублей.

«В дополнении ко всему с января этого года ведомству также помогает система автоматической фиксации на дорогах Подмосковья, с помощью которой вынесено 1847 постановлений в отношении недобросовестных перевозчиков, а наказание рублем составило 74,2 миллиона рублей», — заключила Аипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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