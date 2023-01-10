Подмосковье 10 января 2023, 15:27 Подмосковные инспекторы ГУСТ выявили свыше 760 тысяч нарушений чистоты и порядка за год

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В начале 2023-го подмосковному Главному управлению содержания территорий (ГУСТ) исполнился один год. За время работы специалисты управления выявили около 762 тысяч нарушений содержания дворов и общественных пространств в регионе. Также ведомство внедрило «умные» системы мониторинга чистоты с помощью искусственного интеллекта. Это позволило снизить количество обращений через портал «Добродел» на 13%.

С сентября прошлого года в автомобили ГУСТ встроили нейросеть, которая контролировала состояние территорий Подмосковья. Благодаря искусственному интеллекту удалось заметить порядка 26 тысяч нарушений чистоты, из них порядка девяти тысяч — зимой.

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Сейчас в штате управления числятся 93 сотрудника центрального аппарата, 256 штатных и 288 внештатных инспекторов и 48 управдомов.

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«Работа инспекторского состава была ориентирована на выявление нарушений по содержанию территорий в проактивном режиме, ввиду того что с 10 марта 2022 года действовало Постановление Правительства РФ № 336 „Об особенностях организации и осуществления государственного контроля“, мы не привлекали к административной ответственности, а оцифровали дефекты в систему АИС МДП на платформе СКПДИ, чтобы сразу передать в работу ответственной за объект организации, ведь штраф это не самоцель, важно чтобы своевременно проблема была устранена», — заявила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

За год инспекторы выехали на территории более 440 тысяч раз. Все дворы Подмосковья проверили не менее 20 раз, внутридворовые проезды — трех раз, а общественные территории проверили не менее восьми раз за год. Специалисты управления обработали 421 тысячу обращений на портале «Добродел».

«В результате такой сплоченной работы количество обращений снизилось на 13% за 2022 год в сравнении с аналогичным периодом 2021. А в период с 1 по 8 января, вообще на 58%, при том, что количество пользователей за год увеличилось на 29%», — заявила Светлана Аипова.

Летом ГУСТ реорганизовало 120 учреждений, отвечающих за содержание дворов в 60 городских округах Московской области. Теперь их осталось 97. Также управление ввело такие финансовые документы, как положения об оплате труда, штатное расписание, план финансово-хозяйственной деятельности и муниципальное задание.

«Мы хотим, чтобы исполнитель, отвечающий за конкретный участок, был один — так проще зафиксировать ответственного и избежать спорных вопросов. Также это поможет нам оптимизировать бюджет. Зачем нам десять МБУ? Лучше оставить одно предприятие, а на места руководителей набрать специалистов комплексной уборки», — заявила министр.

В этом году подготовка к зиме прошла в три этапа. В первый управление проконтролировало договоры на поставку расходных запчастей, ПГМ и инвентаря. Вторым этапом работники ГУСТ проверили наличие техники, расходников, укомплектованность штата. Спустя несколько недель прошла контрольная проверка.

«В этом году также провели большую закупку техники — уже выдано 213 единиц и в 2023 году планируем докупить более 500. Бюджет на содержание территорий в 2023 году предусмотрели колоссальный — почти 31 миллиард рублей, что по сравнению с аналогичными периодами почти в два раза больше, а значит в этом году качество содержания должно значительно улучшиться», — заявила Светлана Аипова.

В этом году сотрудники управления следили за работой техники по системе ГЛОНАСС, что позволило уменьшить число замечаний до того, как их заметят местные жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за чистотой улиц в праздники следили свыше 2,9 тысячи единиц техники и почти 3,5 тысячи человек. По его словам, в регионе разработали новый подход к контролю уборки снега.