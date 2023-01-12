Подмосковье 12 января 2023, 11:10 Подмосковные инспекторы ГУСТ усилят контроль за устранением наледи и подтоплений из-за потепления

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Морозы, установившиеся в начале недели, уйдут к выходным. Из-за резкого потепления на дорогах может образоваться наледь, с которой нужно будет оперативно бороться. К этой работе подготовятся все коммунальные службы, сообщили в Главном управлении содержания территорий Подмосковья.

По словам главы ведомства Светланы Аиповой, инспекторы будут следить за прогнозом погоды и ставить задачи по уборке заранее. Профильным службам поручили особо ответственно подойти к этой работе.

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«Команда ГУСТ будет работать на упреждение: осуществлять мониторинг прогноза погоды и ставить задачи по уборке снега и наледи, прометанию дорожного покрытия, контролю за устранением подтоплений, а также обработке территорий противогололедным и материалами», — заявила Светлана Аипова.

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Особое внимание во время уборки улиц уделят подходам к подъездам, лестницам, спускам и пешеходным дорожкам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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