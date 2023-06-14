Подмосковье 14 июня 2023, 18:01 Подмосковные инспекторы ГУСТ рассмотрели свыше 2 тысяч обращений на «Доброделе» за день ГУСТ МО

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За один день инспекторы ГУСТ рассмотрели 2,1 тысячи обращений на портале «Добродел». Самым актуальным вопросом стал несвоевременный покос травы — по данной теме специалисты дали 235 ответов.

«Второй наиболее распространенной темой стал мусор на газонах, тротуарах и внутриквартальных проездах — решено 175 обращений. Кроме того, неравнодушные граждане просили произвести ремонт отдельных элементов на детских игровых и спортивных площадках: по данной части отработано 154 вопроса», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По словам министра, инспекторы также помогают решить вопросы с ямочным ремонтом во дворах и на улицах округов. На данный момент работы первой волны благоустройства дорог завершены почти на 100%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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