Подмосковье 31 января 2024, 14:35 Подмосковные инспекторы ГУСТ рассказали о задачах управляющих компаний по газовой безопасности ГУСТ МО

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Собственники квартир в газифицированных домах несут ответственность за безопасное использование оборудования. Техническое обслуживание и ремонт проводит профильная служба, а за состоянием внутридомовых коммуникаций следят управляющие компании. О том, как коммунальщики контролируют газовую безопасность, рассказали в ГУСТ.

Управляющие компании отвечают за состояние внутридомовых газопроводов, дымовых и вентиляционных каналов. В отопительный сезон они также следят за тем, чтобы не допустить обмерзания и закупорки труб. Как минимум раз в 10 дней специалисты проверяют загазованность подвалов, погребов и технических этажей, отмечая данные в специальном журнале.

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С этого года Подмосковье перешло на единую схему техобслуживания. Теперь за газовым оборудованием в квартирах следит одна компания — «Мособлгаз». Жители обязаны впускать специалистов домой.

В ведомстве напомнили, что ремонтировать газовую технику самостоятельно нельзя. При подозрениях на утечку или неисправность необходимо обратиться по номерам 112 или 104.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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