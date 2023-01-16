Подмосковье 16 января 2023, 12:14 Подмосковные инспекторы ГУСТ проверили свыше 7 тысяч объектов с начала года

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Инспекторы подмосковного Главного управления содержания территорий (ГУСТ) ежедневно контролируют состояние общественных и дворовых пространств. Так, с начала года сотрудники ведомства проверили свыше семи тысяч объектов и зафиксировали 7,6 тысячи дефектов, 93% из которых уже устранили.

«Конечно, основное внимание зимой — качественной уборке снега и противогололедной обработке, но инспекторский состав ГУСТ фиксирует и круглогодичные замечания, связанные с содержанием контейнерных площадок, детских игровых пространств, а также с общей организацией работы ответственных служб», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Больше всего проверок в первой половине января прошло в Коломенском округе, где проконтролировали содержание 489 объектов, в Дмитровском округе — 328 объектов и в Балашихе — 291 объекта. Отмечается, что ГУСТ не только фиксирует замечания, но и проводит разъяснительные беседы с ответственными организациями, помогая наладить процесс содержания территорий.

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