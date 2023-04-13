Подмосковье 13 апреля 2023, 14:01 Подмосковные инспекторы ГУСТ проверили качество уборки дворов в Лобне

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Инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области проверили качество уборки дворов в Лобне. Выявленные недочеты будут исправлены в ближайшее время.

Инспекторы осмотрели несколько дворов на улице Победы, отметив некачественную уборку игровых площадок и мусор около контейнеров. Коммунальщикам предстоит провести работу над ошибками.

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«По результатам обхода получили замечания — убрать снег, убрать случайный мусор. По территории недочеты будут исправлены прямо сегодня», — рассказал исполнительный директор управляющей компании «ВСК-комфорт» Павел Черемисин.

Вскоре инспекторы вновь приедут в округ с проверкой.

«Мы видим, что сейчас во дворах проводится уборка и <…> работы в рамках Месяца чистоты и благоустройства. Надеемся, что в течение данного месяца работы будут завершены в полном объеме», — отметил начальник территориального отдела Главного управления содержания территорий Московской области Сергей Махров.

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