Подмосковье 14 февраля 2024, 10:07 Подмосковные инспекторы ГУСТ провели свыше 150 консультаций с начала года ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ провели свыше 200 профилактических мероприятий в Подмосковье с начала года. Они выдали 55 предупреждений и 151 раз проконсультировали коммунальщиков.

Как рассказали в ведомстве, на профилактических встречах инспекторы уточняют непонятные моменты и правильность действий в сложных ситуациях. При наличии явных признаков нарушений ГУСТ выдает предупреждение, где объясняются возможные последствия.

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С начала года инспекторы провели 27 консультаций по уборке снега и наледи в Подольске, на 21 вопрос ответили в Сергиевом Посаде, а в Рузе состоялось 17 встреч.

Проконсультироваться по любым вопросам жители могут по телефону, а также при личной встрече. Список территориальных отделов доступен по ссылке.

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