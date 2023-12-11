Подмосковье 11 декабря 2023, 17:11 Подмосковные инспекторы ГУСТ оценили долю недочетов по благоустройству в ноябре ГУСТ

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Почти три тысячи раз подмосковных предпринимателей и юридических лиц привлекали к административной ответственности в ноябре за нарушения чистоты и благоустройства. Об этом сообщили в ГУСТ региона.

«Предписания и постановления о нарушениях в сфере экологии и благоустройства в упрощенном порядке были вынесены 2867 раз. Это именно привлечение к ответственности юридических лиц и предпринимателей», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

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В Балашихе о своих обязанностях напомнили 171 раз, в Коломне — 157, в Одинцове — 141. Меньше всех замечаний получили предприниматели и компании в Шаховской — всего восемь эпизодов за месяц.

К административной ответственности чаще всего привлекали за неубранную территорию, в том числе у торговых точек.

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