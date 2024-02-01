Подмосковье 01 февраля 2024, 16:49 Подмосковные инспекторы ГУСТ отработали свыше 36 тысяч заявок жителей в январе ремонт / ГУСТ МО

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С начала года инспекторы ГУСТ проконтролировали устранение более 36 тысяч заявок жителей за январь. Больше всего обращений поступило из Химок, Подольска, Балашихи, Люберец и Красногорска.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, наименьше число жалоб в январе диспетчеры получили из Бронниц, Шаховской, Черноголовки, Серебряных Прудов и Лотошина.

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Жителям напомнили, что сообщить о возникших проблемах жители могут на портале Единой диспетчерской службы. Управляющие организации берут их в работе в течение суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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