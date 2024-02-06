Подмосковье 06 февраля 2024, 17:32 Подмосковные инспекторы ГУСТ отработали свыше 19 тысяч задач на «Доброделе» в феврале ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ Московской области взаимодействуют с жителями через различные каналы. Один из самых популярных — портал «Добродел». Только с начала февраля инспекторы отработали более 19 тысяч заявок с помощью этого ресурса.

Активнее всего порталом пользуются жители Орехово-Зуева, Наро-Фоминска, Домодедова, Жуковского, Электростали и Чехова.

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«Неравнодушные граждане выявили около 14,7 тысячи замечаний при уборке дорожек и проездов от снега. Более 300 решений сформировали по поводу навалов мусора, а также помогли восстановить наружное освещение: устранено свыше 230 дефектов, — рассказала руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

По ее словам, большую работу выполняют народные инспекторы. Так, в текущем месяце они обнаружили 46 неправильно припаркованных автомобилей.

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