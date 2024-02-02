Подмосковье 02 февраля 2024, 16:53 Подмосковные инспекторы ГУСТ отработали более 5 тысяч обращений по уборке за январь ГУСТ МО

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Специалисты Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области напомнили, что придомовая территория должна быть чистой и ухоженной. Если коммунальные службы не справляются с обязанностями, необходимо обратиться в ГУСТ.

В минувшем январе сотрудники ГУСТ МО обработали 3,9 тысячи письменных обращений и свыше 1,2 тысячи вызовов, поступивших на горячую линию. Большинство вопросов касалось уборки снега и наледи. Специалисты оперативно предоставляли информацию по проблемам.

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В ведомстве напомнили, что горячая линия ведет прием с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 16:45. Любой житель московской области сообщить о проблееме по номеру телефона: 8 (498) 602-83-49. Кроме того, можно направить обращение на электронную почту: gust@mosreg.ru. Все подробности размещены на сайте ГУСТ МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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