Подмосковье 08 августа 2023, 16:25 Подмосковные инспекторы ГУСТ назвали самые распространенные дефекты в содержании территорий ГУСТ

Читать 360tv в

В первую неделю августа инспекторы ГУСТ проверили содержание территорий. Они выявили в Подмосковье 7008 нарушений.

«Многие коллеги оперативно устраняют свои ошибки: Серебряные Пруды — 96% исправлено, Электрогорск — 90%, Реутов — 80%, Лыткарино — 77%. Конечно, идеальный вариант, когда устранять ничего не требуется, но умение оперативно исправлять недочеты также важно в нашей работе», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

По ее словам, 955 замечаний казались неокошенного газона, еще 631 — смета на проезде и 568 нарушений — мусора в зоне зеленых насаждений. Их можно устранить за один день, дополнительных вложений не требуется, заключила Аипова.

При этом некоторым округам нужно исправиться. Например, в Богородском устранили всего 4% всех нарушений, в Дубне — 3%, а в Электростали пока ничего не привели в порядок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».