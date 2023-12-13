Подмосковье 13 декабря 2023, 09:47 Подмосковные инспекторы ГУСТ назвали самые частые дефекты уборки территорий за неделю Камера ИИ / ГУСТ МО

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Умные автомобили ГУСТ выявили почти четыре тысячи нарушений в содержании территорий за неделю. Большинство из них — навалы снега и грязные опоры освещения.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, всего за неделю камеры зафиксировали 3928 нарушений. Больше всего недочетов нейросеть выявила в Химках, Домодедове, Мытищах и Балашихе. Меньше всего — в Реутове, Чехове, Егорьевске и Волоколамске.

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«Погода снежная, зафиксировано более 1 800 навалов снега, также 721 замечание направлено на отработку сотрудникам коммунальных служб по вопросу грязных опор освещения, 681 — по теме уборки покрытий. Конечно, дается время для „работы над ошибками“, но если вовремя исправить недочеты не получилось — выписывается штраф по упрощенной системе», — сказала она.

Так, на прошлой неделе выписали 66 постановлений на общую сумму более 2,5 миллиона рублей.

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