Подмосковье 06 февраля 2024, 14:27 Подмосковные инспекторы ГУСТ напомнили о запрете на парковку вблизи мусорных площадок ГУСТ Подмосковья

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Жителям Подмосковья напоминают, что двор — это зона действия правил дорожного движения. Водители могут развивать скорость не более 20 километров в час, так как здесь в приоритете — пешеходы и их безопасность. Следует ответственно подходить и к выбору парковки.

Инспекторы ГУСТ отмечают, что парковаться вблизи контейнерных площадок запрещено. Иногда спецтехника не может подъехать к бакам, из-за чего затягивается вывоз мусора.

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«Чтобы пресечь подобные случаи, для всех этих территорий муниципалитеты разрабатывают схемы организации дорожного движения, которые затем утверждаются специальной комиссией», — сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

По ее словам, согласно проекту, во дворах устанавливают дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», которые означают, что в случае неправильной парковки, автомобиль могут переместить на штраф-стоянку.

«Всегда помните, что если ваш автомобиль перекрывает доступ к бакам, это нарушение правил дорожного движения, и за это можно получить штраф», — заключила Аипова.

Так, физическим лицам придется выплатить от трех до пяти тысяч рублей, должностным — от пяти до десяти тысяч рублей, а юридическим — от десяти до 30 тысяч рублей.

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