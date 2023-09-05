Подмосковье 05 сентября 2023, 09:00 Подмосковные инспекторы ГИМС поучаствовали в чемпионате РФ по водно-моторному спорту МЧС России

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Команда Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области поучаствовала в чемпионате России по водно-моторному спорту. Соревнования проходят в Дагестане с 4 по 8 сентября.

В чемпионате встретятся восемь команд. В состав подмосковного коллектива вошли инспекторы Владимир Проскуряков, Никита Потапов, Евгений Алехин, Максим Владыкин и Юлия Ефремова.

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«Чемпионат проходит с целью повышения уровня профессионального мастерства государственных инспекторов по маломерным судам, пропаганды культуры безопасного поведения на водных объектах», — уточнили в ГУ МЧС России по Московской области.

Инспекторы продемонстрируют знания теории, нормативно-правовой базы, умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим на воде, навыки управления маломерными судами.

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