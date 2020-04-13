Подмосковные новаторы предложат идеи улучшения нефтегазовой отрасли

Подмосковные студенты, молодые ученые, бизнесмены и новаторы смогут на всероссийском уровне рассказать о своих проектах по улучшению нефтегазовой отрасли. А авторам лучших идей выдадут грант в размере 500 тысяч рублей.

Сделать это позволит конкурс «УМНИК — Цифровой Нефтегаз», запущенный российским Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Так, участники смогут представить проекты по искусственному интеллекту, виртуальной реальности, робототехнике, связи 5G, квантовым вычислениям, спутниковой связи и многим другим направлениям. Присоединиться к конкурсу пригласили авторов в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

Сегодня в Подмосковье работает комплекс программ поддержки науки. Например, гранты губернатора, социальная ипотека для уникальных специалистов, финансирование наукоградов и не только.

В прошлом году восемь молодых ученых из Подмосковья стали победителями конкурсов с грантами президента.

Московская область исторически является одним из главных научных центров России. <...> Подмосковные специалисты неоднократно становились победителями конкурсов в разных сферах науки Наталья Егорова министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Она отметила, что в 2019 году самый крупный президентский грант среди организаций получил Фонд развития физтех-школ из Подмосковья.

Для участия в конкурсе потребуется заполнить заявку на сайте программы. Сделать это удастся до 6 мая.

Подробности можно узнать по номеру телефона 8 (498) 602-06-04 (добавочно 54253) или электронной почте lagutinyv@mosreg.ru.