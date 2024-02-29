Подмосковье 29 февраля 2024, 12:48 Подмосковные информаторы о выборах президента обошли почти 3,5 миллиона избирателей Мособлизбирком

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Информаторы Подмосковья продолжают оповещать жителей региона о предстоящих выборах президента России. За время работы они пообщались с 3 426 248 избирателей, посетив их дома.

Ежедневно информаторы предоставляют жителям Московской области развернутую информацию о сроках, месте и формах голосования. 73% опрошенных избирателей отметили, что планируют участвовать в выборах главы государства.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

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