Подмосковье 27 февраля 2024, 13:39 Подмосковные информаторы о выборах президента обошли более 2,8 миллиона избирателей Мособлизбирком

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Адресное информирование жителей о выборах президента продолжается в Подмосковье. По данным Мособлизбиркома, информаторы обошли уже более 2,8 миллиона человек.

Информаторов легко узнать по фирменной одежде. Это пуховики белого или синего цвета, сумка через плечо с логотипом выборов президента. У каждого помощника есть бейдж с номером избирательной комиссии и своим именем. По запросу жителям предьявят удостоверение члена участковой избирательной комиссии.

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К 27 февраля информаторы обошли уже 2,862 миллиона жителей Подмосковья. Им рассказывают о предстоящих выборах и зарегистрированных кандидатах, напоминают о разных формах голосования.

На территории Московской области работают 15 тысяч 876 информаторов. Более 82% из них — женщины.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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