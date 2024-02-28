Подмосковье 28 февраля 2024, 09:44 Подмосковные информаторы о выборах президента обошли 52% избирателей Мособлизбирком

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Более половины избирателей в Подмосковье проинформировали о предстоящих выборах президента. Участие в них планируют принять 73% опрошенных.

Как рассказали в Мособлизбиркоме, информаторы посетили 3,14 тысячи избирателей. Это 52% от их общего числа.

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Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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