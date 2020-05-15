Подмосковные и немецкие компании продолжат сотрудничать во время пандемии. Это новые инвестиции и рабочие места

Бизнесмены Подмосковья и Германии заинтересованы в продолжении сотрудничества, несмотря на пандемию. В ее условиях они разработали комплекс мер поддержки, которыми смогут воспользоваться обе стороны.

На сегодняшний день немецкий бизнес — это один из важных элементов экономики Подмосковья. Здесь работают свыше 200 предприятий с участием капитала из Германии.

Так, например, за прошлый год немецкие бизнесмены создали 1730 рабочих мест для жителей Московской области. В проекты проинвестировали больше 297 миллионов евро.

В период пандемии совместная работа продолжится, но пока в режиме видеоконференций и дистанционных переговоров. Об этом рассказал зампред правительства региона Вадим Хромов.

Но важно, чтобы, когда ситуация позволит, инвестпроекты могли быть реализованы в максимально короткие сроки Вадим Хромов.

Он пообщался с 59 немецкими компаниями, которые озвучили ему свои вопросы. В селекторном совещании приняли участие предприятия, которые уже работают в Подмосковье или только интересуются возможностями по выходу на российский рынок.

А глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс отметил проактивную позицию Московской области по сопровождению проектов с участием немецкого капитала. Он отметил созданные комфортные инвестиционные условия.

«Уточнялись сроки, когда можно начать возобновлять контакты и перемещения между нашими странами», — рассказал Вадим Хромов.

Он добавил, что в Подмосковье на этот год было запланировано реализовать инвестпроекты с участием компаний из Германии на сумму больше 140 миллионов евро с созданием 1080 рабочих мест.