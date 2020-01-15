Поэтический реализм и пустая картина. Как завоевывают мир искусства подмосковные художники

Известная на весь мир художница Анна Березовская впервые за 10 лет устроила выставку в своем родном Дмитрове. А начинающий художник из Реутова выставил на продажу самую абсурдную картину. Как мир искусства завоевывают подмосковные художники, рассказал корреспондент канала «360».

Источник фото: телеканал «360»

Необычную манеру художницы из Дмитрова узнают по всему миру. Настоящий фурор выставки произвели в Сингапуре, оттуда их просто не отпускают. И вот автор привезла работы на родину. Параллельно творит в мастерской.

«Меня спрашивают, почему я выбрала этот стиль. Потому что самый сложный, самый интересный — рассказывать про людей. И рассказывать о сложном простым языком», — объяснила Анна Березовская, художник.

Свой стиль мастер назвала «поэтический реализм».

Источник фото: телеканал «360»

Рассматривать и разгадывать миры художницы можно снова и снова. Земляки приходят на выставку дважды, а то и трижды. Где еще можно увидеть Брейгеля в холодильнике?

«Книга отзывов у нас всегда присутствует, но у Ани она особенная, потому что люди на самом деле пишут свои мысли, пишут от души. И мы видим, что люди возвращаются», — отметила Елена Нестерчук, куратор выставки.

Источник фото: телеканал «360»

Но талант — не единственный колюч к признанию, уверен другой подмосковный художник. Блогер и бодибилдер из Реутова Стас Рысич переключился на живопись, сделал из спортивного уголка мастерскую и решил создать самую абсурдную картину в истории. Шедевр, по мнению мастера, должен уйти с молотка. Стартовая цена — полтора миллиона рублей.

«Картина „Пустой холст“. Я ее сотворил во время звона колоколов, после речи президента», — рассказал Стас Рысич, абсурд-художник.

Источник фото: телеканал «360»

Картина родилась в новогоднюю ночь, процесс фиксировали камеры. Запись, кстати, прилагается. Скажете, что тут создавать? На оборотной стороне автор поставил подпись, написал необходимые сведения о себе и полотне. Даже облил морсом, правда, случайно. Так, что подделать не получится.

«Абсурднее этой картины не было, нет и, наверное, не будет. Потому что абсурднее не придумаешь. Конечно же, будет хейт, будут улыбки, будет много недовольных, особенно, людей, которые работают в традиционном направлении живописи», — считает Рысич.

Свое творческое изобретение Стас официально зарегистрировал, как объект интеллектуальной собственности. В коллекции еще две картины, уже с использованием красок: «Черный занавес» и «Магия новогодней ночи». Коллекционеры необычного и эпатажного пока не звонили, но Стас уверен, идея выстрелит.