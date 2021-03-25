Подмосковные художники привлекут внимание к проблеме экологии фотовыставкой

Подмосковные художники хотят привлечь внимание к проблеме захоронения отходов необычной выставкой. Они надеются, что современное искусство сможет изменить взгляд населения на экологию. Творцы работают над экспонатами. Экспозицию «Мусореализм» представят летом в Доме правительства Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковные художники создают репродукции известных картин из мусора. Идея проекта принадлежит Ульяне Беловой. Она занимается проблемами экологии в Общественной палате Московской области.

«Я с самого детства очень бережно относилась к экологии. Она очень философская — эта тема. Да, я грубо скажу. Мы все за момент пандемии, когда сидели, нам нужно выживать, мы оскотинились. Мы смотрим в свой дом, в свой кошелек. Мне хотелось сделать что-то масштабное. Так появился проект „Мусореализм“», — рассказала Ульяна Белова, автор и руководитель экологических проектов, социальный предприниматель.

Главная цель выставки — привлечь внимание к проблеме отходов. Сейчас в работе художников — «Демон сидящий» Врубеля и «Апофеоз войны» Верещагина.

«Мы все-таки делаем репродукции, чтобы люди сравнивали, какое искусство было красивое на картинах и какое оно сейчас, в реальности. Поэтому и выставка называется „Мусореализм“. Нам нужно все силы кинуть на то, чтобы меньше было мусорного следа. А самое главное, чтобы мы как можно меньше потребляли», — пояснила Белова.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка, по мнению организаторов, должна перевернуть сознание людей. Жители должны понять, что чистота вокруг во многом зависит от нас самих, от нашего отношения к разделению отходов и количеству пластика, который мы используем.

В последние несколько лет происходит то, что можно назвать экологической революцией. В Подмосковье закрыли все свалки, ретейлеры отказываются от пластиковых пакетов, во дворах — контейнеры для раздельного сбора.

Эксперты считают, что визуализация поможет людям осознать масштабы катастрофы

«Есть хорошее выражение: глаза не видят — сердце не болит. Поэтому подобные инсталляции, действительно, помогут людям посмотреть на масштабность проблемы», — уточнил Сергей Ланг, психолог.

Источник фото: телеканал «360»

То есть зритель неосознанно, благодаря визуализации, начнет задумываться. А там недолго и до отказа от пластика. С этим мнением соглашаются и экологи.

«Любая информация на эту тему лучше, чем ее отсутствие. Лично мне подобные инсталляции очень нравятся. Как говорится, благодаря искусству всегда доносилась важность актуальных проблем», — сказала Ольга Уланова, хранитель леса Всемирного фонда дикой природы.

Выставку 13 экологичных фотошедевров можно будет увидеть летом. Она должна открыться в июне в подмосковном Доме правительства.