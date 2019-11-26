Художники из Московской области отправились в экспедицию на Камчатку. Сделали они это не просто так, а для творчества. Подробнее расскажет «360».

Источник фото: телеканал «360»

Путешествие длилось три недели — с конца августа до середины сентября. За это время пять художников вместе с руководителем группы написали 103 картины. Цель проекта — изобразить природу и нацию России.

Источник фото: телеканал «360»

«Мало того, что мы должны были изучить природу Камчатского края, все экстремальные условия. Мы должны были изучить коренные народы Камчатки», — рассказала Наталья Николаева, президент ассоциации «НИКА».

Источник фото: телеканал «360»

На такую творческую экспедицию команда художников решилась, получив президентский грант. Несмотря на суровые погодные условия, взяли огромное количество багажа: краски, кисти, холсты и конечно, удобную теплую одежду. Теперь своими впечатлениями художники могут поделиться на выставке в доме культуры.

Источник фото: телеканал «360»

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«Мне не хватало времени катастрофически, чтобы писать все, что я видел. Я писал и днем, утром и вечером. Потому что хотел все ухватить», — поделился Александр Ивашко, участник экспедиции.

Теперь в планах у художников еще не одна такая поездка.