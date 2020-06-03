Подмосковные храмы открыли для верующих. Но посещать их можно по правилам

Прихожане смогут вновь поставить в храмах свечи, помолиться перед иконами, подать поминальные записки. Но службы будут проводить на свежем воздухе, объяснил секретарь Московского епархиального управления Михаил Егоров.

Разрешены общественные богослужения при условии, что их будут проводить на открытом воздухе Михаил Егоров.

С середины апреля, то есть с момента введения ограничений на посещение храмов, службы проводили без прихожан. Но теперь вечерние, утренние или дневные богослужения пройдут вместе с ними. Пенсионерам старше 65 лет порекомендовали временно отказаться от посещения церемоний.

Сами богослужения будут проводить, например, перед главным входом в храм. Это важно для социальной дистанции — полтора метра друг от друга.

Во внебогослужебное время удастся войти в храм. Там проводят дезинфекцию помещений. Обрабатывают и иконы. Прихожане должны быть в масках, соблюдать дистанцию.

Причастие, крещение, венчание — все тоже проводят, но только с соблюдением санитарных норм.

Крещение и исповедь

Так, во время крещения после каждого младенца обрабатывают чашу. На таинство не пускают никого, кроме самых близких. О правилах причастия рассказал Михаил Егоров.

После каждого человека лжица погружается в спирт, в кипяток. Затем промакивается чистым полотенцем Михаил Егоров.

Он объяснил, что только после этого можно будет приступить к причастию следующего человека.

Во время исповеди священнослужителям рекомендовано быть в масках. В такой момент социальную дистанция в полтора метра не удается соблюдать. Прихожане тоже должны надевать маски.