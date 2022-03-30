Подмосковные хозяйства начнут сажать отечественные сорта картофеля

Почти 100 процентов картофеля, который продается в наших магазинах сегодня — из импортных семян. Они дают хорошую урожайность, устойчивы к болезням. Этой весной подмосковные сельхозпроизводители впервые посадят на своих угодьях семена российской картошки.

Одно из ведущих агропромышленных предприятий Подмосковья «Раздолье» еженедельно отгружает до 200 тон картофеля в торговые точки Москвы и Подмосковья, да и в другие регионы страны. Отпускная цена — от 33 до 36 рублей за килограмм, в зависимости от сорта. Сейчас на предприятии начнут выращивать картофель из отечественных семян.

«В этом году мы будем пробовать выращивать на своих полях небольшой объем картофеля российской селекции, чтобы посмотреть, как он себя ведет, как к нему отнесутся сети, и будем думать уже на предмет того, чтобы замещать импортный картофель нашими российскими семенами», — сказал агроном АПК «Раздолье».

Из 250 гектаров земли, отведенных под картофель, 10 отведут под наш. В следующем году планируют эту площадь увеличить. Кстати, селекционный материал возьмут тоже в Подмосковье — в Дмитровском городском округе.

«Пока что рассматриваем сорт „Фламинго“ и сорт „Ла страда“. Они интересны и по урожайности, и по внешнему виду, и могут подойти нам в плане размножения в нашем хозяйстве», — сказал Роман Карпунин.

Посевная в «Раздолье» начнется в 20-х числах апреля. Техника, часть из которой тоже импортная, ждет своего часа.

«Все предприятия готовы к работам. Все удобрения, семенной материал, ГСМ зафрахтованы еще в феврале. Капитальный ремонт был осуществлен зимой, поставки осуществляются согласно плану», — сообщила начальник отдела сельскохозяйственного развития администрации г. о. Клин Светлана Потапова.

Кстати, наш российский картофель сегодня массово выращивается не только на сельхозполях, но и на огородах. Например, дачники обожают сорт «Скарб». Это вкусная, неприхотливая в уходе картошка, которая пока, к сожалению, непригодна к производству в промышленных масштабах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о льготной аренде земли за один рубль для проектов по импортозамещению в регионе.