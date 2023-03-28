Подмосковье 28 марта 2023, 12:23 Подмосковные хоккеистки выиграли золото на зимней Спартакиаде молодежи

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Соревнования по хоккею среди девушек до 18 лет IV зимней Спартакиады молодежи завершились в Краснодаре. Спортсменки из Московской области взяли золото. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях приняли участие восемь команд из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Челябинска, Свердловской, Нижегородской и Воронежской областей, а также Республики Башкортостан. Сборную Московской области представляли 17 воспитанниц ГБУ МО «СШОР по хоккею» в Воскресенске.

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По итогу соревнований серебряными призерами стали хоккеистки из Санкт-Петербурга, бронза досталась спортсменкам из Нижегородской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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