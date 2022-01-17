17 января 2022, 11:14
Подмосковные хоккеистки вошли в состав олимпийской сборной России
Четыре хоккеистки из подмосковного клуба «Торнадо» усилят российскую сборную на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщили в Министерстве спорта Московской области.
Расширенный состав женской сборной озвучили в Федерации хоккея России. На тренировочные сборы отправятся защитники Нина Пирогова, Анна Савонина, а также нападающие Людмила Белякова и Елена Дергачева.
В настоящее время спортсменки уже начинают усиленные тренировки
пресс-служба Минспорта Подмосковья.
В министерстве добавили, что девушкам потребуется сделать тесты на коронавирус и пройти карантинные этапы.
Игры женских сборных состоятся с 3 по 17 февраля. Первыми соперниками России будут команды Швейцарии, Финляндии, Канады и США.
Ранее стало известно, что Владимир Путин посетит открытие пекинской зимней Олимпиады.