Подмосковье 11 декабря 2023, 18:20 Подмосковные хоккеистки победили на втором этапе первенства России среди юниорок фото: Федерация хоккея Московской области

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Представительницы Московской области победили на втором этапе первенства России по хоккею среди юниорок. Спортсменки выиграли шесть матчей из шести.

Подмосковные спортсменки выступили против клубов из Воронежа, Челябинска, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Москвы. На первом этапе соревнования девушки заняли второе место.

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На данный момент Московская область набрала 13 очков и лидирует в общем зачете соревнований.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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