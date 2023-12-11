11 декабря 2023, 18:20
Подмосковные хоккеистки победили на втором этапе первенства России среди юниорок
Представительницы Московской области победили на втором этапе первенства России по хоккею среди юниорок. Спортсменки выиграли шесть матчей из шести.
Подмосковные спортсменки выступили против клубов из Воронежа, Челябинска, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Москвы. На первом этапе соревнования девушки заняли второе место.
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На данный момент Московская область набрала 13 очков и лидирует в общем зачете соревнований.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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