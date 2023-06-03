Подмосковье 03 июня 2023, 02:30 Подмосковные хоккеистки победили на всероссийских соревнованиях «Золотая шайба» Женская хоккейная команда «Атлант»

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Команда «Атлант» из Московской области победила на всероссийских соревнованиях «Золотая шайба» среди женских команд 2009–2010 годов рождения. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В финале девушки из Подмосковья встретились с командой Московской академии хоккея. В итоге спортсменки обыграли соперниц со счетом 2:0. Дубль оформила Екатерина Команова из «Атланты».

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Также на турнире выступил коллектив «Капитан» из Ступина. Команда заняла восьмое месте.

Финал соревнований прошел в Волгограде с 26 мая по 2 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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