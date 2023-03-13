13 марта 2023, 12:21
Подмосковные хирурги удалили у новорожденного опухоль весом 650 граммов
Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) удалили у новорожденного опухоль весом 650 граммов. Сам ребенок родился весом 3,2 килограмма и ростом 50 сантиметров.
В центр для родов на 38-й неделе беременности поступила его мама. На очередном скрининге у малыша обнаружили врожденные пороки развития плода — крестцово-копчиковая тератома.
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Такая опухоль представляет собой безболезненный узел с неоднородной структурой. В ней могут присутствовать волосы, мышечная и костная ткани, зубы и даже глаз или конечности.
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Патология могла привести к смещению прямой кишки, нарушению развития мочевыводящей системы и костей таза и другим осложнениям. Также опухоль могла спровоцировать сердечно-сосудистую недостаточность.
В итоге женщине провели кесарево сечение. Позднее ребенка прооперировали.
«Образование интимно прилегало к прямой кишке и крупному сосудисто-нервному пучку. Вся анатомия ягодичной области была нарушена, предстояла задача буквально по миллиметру выделять эту опухоль», — сообщил заведующий отделением хирургии новорожденных МОЦОМД Михаил Рехвиашвили.
Отступление на миллиметр могло повредить кишку и нервы. После удаления тератомы врачам пришлось сшивать ткани и выполнять пластику.
Исследование показало, что опухоль доброкачественная. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его с мамой уже выписали.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что около 400 земельных участков выдали медикам в новых поселках для врачей. Они находятся в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске.
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