Подмосковные хирурги удалили кисту под печенью у 4-месячной девочки. Она была у нее с рождения
Детские хирурги Люберец удалили энтерогенную кисту у четырехмесячной Элины. Новообразование заметили, пока она была еще в утробе матери. Его решили убрать уже после рождения, когда девочка подрастет и сможет легче перенести операцию под наркозом.
Семья девочки живет в Щелкове, но врачи порекомендовали им наблюдаться в Люберцах. Лишь там, в детской хирургии, делают подобные сложные вмешательства.
Киста разместилась под печенью. Среди возможных осложнений врачи назвали заворот кишок и кишечную непроходимость. Над спасением Элины трудилась целая команда.
Само новообразование прижалось к двенадцатиперстной кишке. Совсем рядом желчные протоки и поджелудочная. Органы легко повредить.
После всех обследований врачам требовалось подобрать подход к лечению. Хирург Николай Щапов решил провести лапароскопию. В этом случае реабилитация пройдет легче.
Постепенно медики отделили кисту от стенок и успешно удалили ее. Операция длилась около 40 минут.
Все прошло спокойно и без экстраординарных вещей. Операцией я доволен. Лапароскопия — она позволяет, в принципе, избежать тяжелых вариантов отдаленных осложнений и удалить новообразование максимально анатомично
Щапов — главный внештатный детский хирург в Министерстве здравоохранения Подмосковья. По его словам, жизни Элины уже ничего не угрожает. Девочка самостоятельно дышит, и уже скоро к ней пустят маму.