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    27 апреля 2021, 11:32

    Подмосковные хирурги спасли ребенка, съевшего магнитные шарики

    Ольга Назаркина, Юлия Уткина

    Врачи областной больницы имени Розанова в подмосковном Пушкине спасли мальчика, проглотившего магнитные шарики. Они слиплись через стенку кишечника. Такая ситуация крайне опасна, потому что из-за нарушения кровоснабжения в кишке быстро начинает отмирание, рассказал заведующий детским хирургическим отделением Алексей Громов.

    По словам родителей, магнитные шарики их сын съел с интервалом в сутки. Вскоре у него начались сильные боли в животе. Мальчика рвало.

    «Если бы он съел их все сразу, они бы слиплись между собой и благополучно вышли естественным путем. Но когда с интервалом, без операции уже не обойтись», — объяснил Громов.

    Сначала ребенка обследовали с помощью процедуры диагностической лапароскопии, когда с помощью камеры изнутри проводится полный осмотр живота. После было принято решение провести открытую операцию.

    После разреза врачи удалили инородные тела и ушить дефекты в стенке кишки. Магниты успели вызвать перфорацию. Громов отметил, что ситуацию во многом спасла оперативность родителей. Они не стали заниматься самолечением, а оперативно обратились в больницу, как только у сына заболел живот.

    «Если бы родители обратились не ночью, а к вечеру следующего дня, в животе уже был бы гной и последствия могли быть плачевными», — заключил он.

    Ранее хирурги Пушкинской больницы спасли трехлетнего мальчика, который проглотил 21 магнит. К сожалению, такие случаи распространены. Поэтому медики настоятельно советуют не давать маленьким детям играть с мелкими предметами, которые они могут проглотить. Но самое главное — ни в коем случае не оставлять без внимания жалобы детей на боль в животе.