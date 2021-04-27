Подмосковные хирурги спасли ребенка, съевшего магнитные шарики

Врачи областной больницы имени Розанова в подмосковном Пушкине спасли мальчика, проглотившего магнитные шарики. Они слиплись через стенку кишечника. Такая ситуация крайне опасна, потому что из-за нарушения кровоснабжения в кишке быстро начинает отмирание, рассказал заведующий детским хирургическим отделением Алексей Громов.

По словам родителей, магнитные шарики их сын съел с интервалом в сутки. Вскоре у него начались сильные боли в животе. Мальчика рвало.

«Если бы он съел их все сразу, они бы слиплись между собой и благополучно вышли естественным путем. Но когда с интервалом, без операции уже не обойтись», — объяснил Громов.

Сначала ребенка обследовали с помощью процедуры диагностической лапароскопии, когда с помощью камеры изнутри проводится полный осмотр живота. После было принято решение провести открытую операцию.

После разреза врачи удалили инородные тела и ушить дефекты в стенке кишки. Магниты успели вызвать перфорацию. Громов отметил, что ситуацию во многом спасла оперативность родителей. Они не стали заниматься самолечением, а оперативно обратились в больницу, как только у сына заболел живот.

«Если бы родители обратились не ночью, а к вечеру следующего дня, в животе уже был бы гной и последствия могли быть плачевными», — заключил он.

Ранее хирурги Пушкинской больницы спасли трехлетнего мальчика, который проглотил 21 магнит. К сожалению, такие случаи распространены. Поэтому медики настоятельно советуют не давать маленьким детям играть с мелкими предметами, которые они могут проглотить. Но самое главное — ни в коем случае не оставлять без внимания жалобы детей на боль в животе.