Подмосковные хирурги спасли мужчину с гематомой в черепе и смещением мозга

Молодой человек поступил в Московскую областную больницу имени профессора Розанова (город Пушкино) с жалобами на сильные головные боли. После диагностики в голове у 35-летнего пациента выявили гематому и смещение мозга.

Судя по результатам анализов, травма была получена месяц назад. И действительно, мужчина подтвердил, что в июне он упал и ударился затылком. Обращаться к врачам не стал, поскольку ушиб показался ему незначительным. В больницу пошел, когда начались головные боли.

«До трагедии было недалеко. Сосуды головного мозга достаточно легко повредить и в повседневной жизни, просто ударившись об угол кухонного шкафа», — говорит заведующая нейрохирургическим отделением пушкинской больницы Нина Вознесенская.

За месяц гематома в голове у парня стала огромной — во время операции хирурги удалили из черепа 150 миллилитров крови (уже 50 миллилитров считается крупным размером). Кроме того, из-за нее произошло смещение мозга на 12 миллиметров.

Операция прошла успешно. Оставшуюся кровь в течение нескольких суток убирали с помощью устройства для активного дренажа.

«Через неделю пациента выписали, про головные боли он больше не вспоминает. Смещения мозга больше нет — он встал на место», — добавила Нина Вознесенская.

Маленькое отверстие на черепе размером 1,5 на три сантиметра вскоре зарастет кожей, после чего станет незаметным и неопасным для пациента.