Подмосковные хирурги освоили новые методы удаления камней из почек. Теперь пациенты смогут восстановиться быстрее

Операции по удалению камней в почках вышли на новый уровень. Глубокие разрезы больше не нужны. Отпадает и необходимость и в длительном больничном. Медики из Воскресенской районной больницы № 2 теперь убирают камни через небольшие проколы. Они не оставляют больших шрамов на теле, и пациенты могут восстановиться быстрее.

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Мощности электрического тока хватит, чтобы измельчить почечный камень размером с монету в порошок. Но не сразу. Операция займет час — два. К почке через прокол на теле подводят специальный синий провод толщиной с леску. Здесь же вводят еще один инструмент — с камерой. Картинка транслируется в высоком разрешении на монитор, чтобы урологи видели все детали операции.

Источник фото: телеканал «360»

Медики специально оставляют фрагменты камня для исследований, чтобы в дальнейшем избежать рецидива. Ведь даже небольшие с виду камни — если их вовремя не удалить, могут довести человека до приступа.

Пациент Воскресенской районной больницы № 2 Александр Дроздов проснулся ночью от невыносимой боли. Понял, что никакие таблетки не помогут и вызвал скорую. Диагноз — сантиметровый камень в почке. Александр жил с болезнью годами, но ничего не подозревал. Его прооперировали четыре дня назад. Завтра — выписка.

Источник фото: телеканал «360»

«Я думал, все намного будет дольше. А тут в принципе уже готов к выписке», — рассказал Александр Дроздов.

При операциях по старинке — с разрезами — на восстановление уходило больше недели. Но и теперь, с новыми темпами работы, урологическое отделение не пустует. В Воскресенскую больницу съезжаются даже из соседних округов. Жительница Коломны ходила по разным врачам три месяца, а на операцию по удалению камней приехала именно в Воскресенск. Часть камней убрали, оставшиеся растворят с помощью лекарств. Это еще один метод лечения.

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«Я надеюсь, спасибо такому методу дополнительному, я избавлюсь от остальных. Безоперационно!» — поделилась пациентка районной больницы № 2 в Воскресенске Алевтина Жданова.

И все-таки основной метод избавления от камней — с помощью лазера. Пока он — самый эффективный и щадящий. Даже если речь об отложениях размером в пять и больше сантиметров.

«Раньше, чтобы удалить такой камень, нужно было сделать здоровенный разрез в поясничной области. Теперь мы эти камни дробим до небольшого диаметра. И выводим естественными проколами. То есть на теле у человека остается рубец 1,5 сантиметра — не более», — рассказал заведующий урологическим отделением Алексей Власов.

Щадящий метод играет на руку в первую очередь пациентам. Бывает, люди возвращаются в больницу на повторные операции. Камни в почках вырастают снова и снова. Разумеется, рецидив можно предотвратить, если тщательно следить за здоровьем.