Подмосковье 06 февраля 2024, 16:01 Подмосковные ГТС капитально отремонтируют в 2024 году Пресс-служба Минэкологии МО

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Гидротехнические сооружения в Подмосковье и других регионах реконструируют в 2024 году. Финансирование в размере 1,6 миллиарда рублей выделили в Росводресурсах.

Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, до конца текущего года планируется завершить ремонт шести ГТС.

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«В прошлом году специалистами министерства по контракту было проверено 225 гидротехнических сооружений, силами Минэкологии осуществлен капитальный ремонт шести плотин. Работа по капитальному ремонту гидротехнических сооружений региона продолжается», — пояснил Фирсов.

В 2024 году Минэкологии планирует завершить капитальный ремонт плотин пруда на реке Ходца и на реке Васса в Богородском, на реке Сетунь в Одинцовском, на ручье без названия в деревне Бережки под Подольском, а также на реке Нара в Серпухове.

Тихон Фирсов подчеркнул, что своевременный капитальный ремонт гидротехнических сооружений — это важная составляющая безопасности жизни граждан.

«Своевременно ремонтируя ГТС, мы заведомо уберегаем наших жителей и ценные экосистемы от возможных катастроф, связанных с затоплениями», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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