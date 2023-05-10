Подмосковье 10 мая 2023, 11:07 Подмосковные грузоперевозчики поддержали автопробег в память о шоферах-фронтовиках общественная организация «Водители России»

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Грузоперевозчики Подмосковья присоединились к автопробегу «Водители России — Водители Победы» в память о шоферах-фронтовиках. В годы Великой Отечественной войны автомобилями управляли более миллиона шоферов, а самым распространенным советским грузовиком в то время был ГАЗ-АА «Полуторка».

Более тысячи автомобилей с георгиевскими лентами и фотографиями фронтовиков присоединились к акции, направленной на увековечивание памяти героев, которые с 1941 по 1945 год осуществляли доставку личного состава, а также грузов гражданского и военного назначения. Автопробеги по всей стране прошли малыми колоннами по второстепенным улицам и на загородных трассах.

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«Вклад шоферов-фронтовиков в Победу недооценен. Их мало кто вспоминает, мало кто снимает про них фильмы, поет песни. Хотя благодаря им ковалась Победа в тылах и на фронтах. Как тогда, так и сейчас люди перевозят грузы, доставляют продовольствие в разные точки нашей страны. И они по праву несут знамя „Водители Победы“», — отметил президент общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торш.

Большой вклад внесла грузовая техника при снабжении блокадного Ленинграда: общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по «Дороге жизни», превысило 1,6 миллиона тонн, а из города было эвакуировано 1376 тысяч человек.

Впервые автопробег «Водители Победы» прошел на международном фестивале грузового транспорта Truckfest в Москве в 2020 году. Тогда к нему присоединились 14 магистральных тягачей.

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