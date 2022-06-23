Подмосковные грибники нашли в лесах первые за лето моховики

В Подмосковье постепенно вступает в силу грибной сезон. Некоторые жители региона уже начали встречать в лесах первые моховики. Чаще всего они растут там, где почва песчаная.

«В южной части Московской области наши специалисты уже начали встречать в лесах первые экземпляры этих грибов. Они любят опушки и песчаные почвы, покрытые опавшими иголками и листвой», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что массово распространяться по лесам Московской области моховики начнут во второй половине июля. Можно уже готовиться к тому, что сезон окажется достаточно грибным, смело можно планировать походы в лес для тихой охоты.

Кроме того, бывалые грибники рассказывают, что червивые грибы не обязательно сразу же выбрасывать. Можно сначала повесить их на ветки деревьев ножками вниз. Когда через несколько лет люди вернутся на это же место, их могут ожидать целые рассадники грибов, потому что споры, высыхая, высыпаются на землю.