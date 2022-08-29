Подмосковные гребцы завоевали четыре медали Спартакиады сильнейших

В России прошел финальный день соревнований по гребному спорту в рамках Спартакиады сильнейших спортсменов. Сборная Подмосковья смогла завоевать четыре награды турнира. Среди медалей — одна золотая, одна серебряная и две бронзовых.

Чемпионками Спартакиады сильнейших стали Анастасия Любич и Екатерина Питиримова. Им не было равных в соревнованиях парных двоек. Второе место удалось получить Роману Ломачеву Алексею Викулину в заезде двоек без рулевого. На третьем месте оказались две подмосковных четверки: Михаил Арешкович, Алексей Швецов, Сергей Иськив, Алексей Кияшко и Мария Жовнер, Виктория Луганская, Наталья Холопова, Ольга Иноземцева.

Состязания по гребному спорту проводились в Казани с 25 по 28 августа. Подмосковье представили 23 спортсмена, общее количество участников оказалось больше 310 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.