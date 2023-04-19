Подмосковье 19 апреля 2023, 11:16 Подмосковные гребцы выиграли 15 медалей на всероссийских соревнованиях ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Подмосковные спортсмены завоевали 15 медалей на всероссийских соревнованиях по гребле. В копилке команды региона семь золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей.

Спортсмен Алексей Кияшко стал победителем на дистанции две тысячи метров в «одиночке», а также в парной двойке в тандеме со спортсменом из Санкт-Петербурга на аналогичной дистанции. Михаил Арешкович, Сергей Иськив, Алексей Швецов в составе сборной команды заняли второе место в дисциплине «восьмерка с рулевым на две тысячи метров».

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Еще две бронзовые медали завоевали Сергей Иськив и Алексей Швецов в дисциплине «двойка распашная без рулевого на две тысячи метров». Илья Страхов взял золото в дисциплине «четверка распашная без рулевого на две тысячи метров» среди юниоров.

В дисциплине «одиночка на две тысячи метров» бронзовым призером стала подмосковная спортсменка Мария Жовнер. Кроме того, в паре с Александрой Брысиной в дисциплине «четверка парная на две тысячи метров» девушка завоевала золотую медаль.

Соревнования проходили с 12 по 17 апреля в Ростове-на-Дону.

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