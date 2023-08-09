Подмосковье 09 августа 2023, 15:06 Подмосковные «Госуслуги» предложат варианты легальных перевозчиков стройотходов при сносе зданий Главгосстройнадзор МО

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На подмосковном портале госуслуг появилась опция оповещения о легальных перевозчиках отходов при обращении о сносе здания. Как отметили в Главгосстройнадзоре Московской области, заявителями могут быть юридические и физические лица, а также ИП и технические заказчики.

В ведомстве подчеркнули, что нарушители правил перевозки строительного мусора привлекаются к ответственности согласно статье 6.26 КоАП Московской области. Легальные организаторы эксплуатации отходов имеют специальный электронных талон для доставки сырья на вторичную обработку.

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Список добросовестных транспортировщиков доступен по ссылке. Также можно самостоятельно оставить заявку на организацию вывоза строймусора на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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