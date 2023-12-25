Подмосковье 25 декабря 2023, 15:31 Подмосковные государственные музеи представили новогодние программы Фото: unsplash.com

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Государственные музеи Московской области представили свои новогодние программы. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Историко-художественный музей-заповедник в Сергиевом Посаде проведет с 2 по 8 января детскую программу с мастер-классом «Новогодние чудеса в Сергиевом Посаде».

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«Участники совершат путешествие в прошлое с новогодней игрушкой, узнают, почему расстроился Дед Мороз, загадают желание и изготовят новогодний сувенир. 3 января гостей ждет веб-квест „Секрет Старого года“, 5 января — игра-квест „День накануне Рождества“, 7 января — интерактивная программа „Рождественское путешествие по музею“», — уточнили в ведомстве.

С 30 декабря по 6 января Серпуховский историко-художественный музей организует программу «Новогодний детектив». Дети от шести лет во время в театрализованной форме познакомятся с экспозицией музея. Уже 8 января их ждет шоу «Веселая Карамелька» с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского в новогодние каникулы проведет экскурсию «Сказки играют в прятки» и программу для взрослых и старшеклассников «Новогодняя одиссея Чайковского».

Также свои программы подготовили музей-заповедник «Усадьба „Мураново“», литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово», музей-заповедник Александра Пушкина, музей в Звенигороде, «Новый Иерусалим», музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока, «Зарайский кремль», музейный комплекс «Зоя», музей народных художественных промыслов и музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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