Подмосковные города вошли в топ-10 рейтинга IQ в России

Муниципальные образования, вошедшие в топ-10 рейтинга IQ городов по итогам 2021 года, наградили на III Всероссийском форуме «Умный город: Новые вызовы».

В ТОП-10 городов по итогам рейтинга IQ за 2021 год по размерным категориям вошли следующие города Московской области: Химки, Реутов, Королев, Орехово-Зуево, Одинцово, Раменское, Жуковский, Красногорск, Наро-Фоминск.

«Умный город — это подход к развитию городской среды, принятию решений с использованием современных цифровых и информационных технологий прежде всего для повышения уровня качества жизни жителей, а также их активное участие в принятие таких решений. В рамках реализации проекта „Умный город“ проводится ежегодный расчет Индекса цифровизации „IQ городов“. Индекс помогает выявить сильные и слабые стороны российских населённых пунктов, которые далеко не всегда очевидны. Показателем слаженной работы всех ведомств является лидерство Московской области в Индексе четыре года подряд», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитали для 203 городов, которые участвовали в ведомственном проекте министерства строительства России «Умный город». Каждый город оценивался по 47 показателям.

Оценивались городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

Также на Форуме наградили муниципальные образования-победители Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик — 2021 в номинации «Умный город».

Жуковский награжден кубком за четвертое место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений („Умный город“)» за реализацию проекта «Электронный муниципалитет».

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводят с 2017 года. Организаторы называют его главными целями выявление и поощрение лучших примеров организации муниципального управления.

В конкурсе принимают участие муниципальные образования в соответствии с категориями:

•I категория — муниципальные округа, городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения;

•II категория — сельские поселения

В рамках номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» рассмотрели 75 заявок по I категории.

Лучших молодых волонтеров, принимавших участие во Втором Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, также наградили на форуме. Самыми активными волонтерами от Подмосковья назвали Балева Е.Д. (Наро-Фоминск), Конищеву А.И. (Красногорск), Паршину И.Ю. (Можайск), Балаева О.Р. (Можайск).