Подмосковные города вошли в число лидеров России по цифровизации

Одиннадцать населенных пунктов Подмосковья оказались в лидерах индекса «IQ городов» за 2021 год. Рейтинг опубликовал Минстрой России.

Индекс рассчитывается ежегодно и оценивает развитие городской среды, использование современных цифровых и информационных технологий, а также активное участие жителей в принятии важных решений.

По итогам прошлого года в категории «Крупные города» четвертое место заняли Химки, набрав 83,98 балла. Категорию «Большие города» возглавили Реутов (второе место общероссийского рейтинга), Королев (третье место), Орехово-Зуево (четвертое место), Одинцово (седьмое место), Раменское (восьмое место), Жуковский (девятое место) и Красногорск (десятое место).

В категории «Административные центры» третье, пятое и восьмое места достались Наро-Фоминску, Дубне и Ивантеевке.

«Индекс помогает выявить сильные и слабые стороны российских населенных пунктов, которые далеко не всегда очевидны. Показателем слаженной работы всех ведомств является лидерство городов Подмосковья в рейтинге четыре года подряд», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для 203 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город»; 47 показателей оцениваются по десяти разным направлениям, таким как городское управление, умное ЖКХ, инновации, общественный транспорт, туризм и другим.

Индекс «IQ городов» разработан Минстроем России в 2019 году совместно с МГУ имени Ломоносова в рамках ведомственного проекта «Умный город».