Подмосковные города приняли участие в конкурсе «Путешествие по России»

Авиакомпания «Россия» запустила конкурс среди регионов, городом одного из них назовут самолет. В голосовании участвует и Подмосковье. Сейчас лидирует Волоколамск, который можно поддержать до 17 июня.

Конкурс проходит на сайте авиакомпании. За победу борются Волоколамск и Жуковский, представляющие Московскую область. Соперниками им стали Ковдор и Мончегорск Мурманской области.

Проголосовать за город можно только один раз. На сайте представлены фотографии населенных пунктов и основная информация о них. Пока лидирующую позицию занимает Волоколамск с 3180 голосами, затем идет Мончегорск (3123). На третьем и четвертом местах находятся Ковдор и Жуковский. Эти города получили пока 2049 и 815 голосов соответственно.

Места городов — участников конкурса еще могут измениться, так как пользователи могут сделать свой выбор до 17 июня. После подведения итогов один из самолетов авиакомпании «Россия» назовут в честь победившего города.